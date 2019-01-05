Сотрудничество Египта и Израиля достигло беспрецедентного масштаба, заявил египетский президент

Этот контент был опубликован 5 января 2019 г. 12:04

Вашингтон. 5 января. ИНТЕРФАКС - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в интервью американскому телеканалу CBS, что Египет и Израиль ведут более активное сотрудничество в разных отраслях, чем когда-либо ранее.

"Это верно... у нас весьма разнообразное сотрудничество с израильтянами", - сказал президент в ответ на вопрос, правда ли, что обе страны поддерживают более тесное, чем прежде, взаимодействие.

В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что А.Ф. ас-Сиси, в том числе, говорил о сотрудничестве двух стран в борьбе с боевиками на Синайском полуострове.

По версии AP, эти слова могли стать причиной того, что ранее Каир просил не выпускать в эфир интервью президента. В свою очередь CBS не стал удовлетворять просьбу египетских властей, но в то же время на телеканале не пояснили, какая именно часть интервью вызвала недовольство Каира.

Полное версия интервью А.Ф. ас-Сиси должна выйти в воскресенье.

AP напоминает, что в прошлом году египетские военные опровергали информацию о сотрудничестве с Израилем против боевиков, действующих в северной части Синайского полуострова.

1аю аг

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