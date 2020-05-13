Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 16:39

Дубай. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Ирак продолжит сотрудничество в четырехстороннем формате с Россией, Ираном и Сирией в борьбе с террористами из группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ), заявил представитель объединенного оперативного командования иракской армии генерал-майор Тахсин аль-Хафаджи.

"Четырехстороннее взаимодействие в вопросах безопасности между Ираком, Ираном, Россией и Сирией в борьбе с остатками ИГИЛ в стране продолжится", - подчеркнул иракский генерал, которого цитируют иранские СМИ.

"Иракское объединенное оперативное командование сотрудничает с четырехсторонней коалицией в получении новой информации, необходимой для борьбы с боевиками ИГИЛ", - отметил аль-Хафаджи.

В 2015 году Россия, Ирак, Сирия и Иран создали в Багдаде информационный центр для координации борьбы с ИГИЛ, куда войдут представители генеральных штабов этих государств.

Как сообщалось, основной функцией центра, в который вошли представители генштабов вооруженных сил четырех стран, стал сбор, обработка, обобщение и анализ текущей информации об обстановке в ближневосточном регионе в контексте борьбы с ИГИЛ.

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