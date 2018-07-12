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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 15:11 12.07.2018 - 15:11

Дубай. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество Ирана и РФ в настоящий момент оказывается важнее, чем раньше, из-за политики президента США Дональда Трампа, заявил старший советник руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбар Велаяти на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Нынешняя ситуация очень непростая: мир находится под влиянием инсургента - президента США. Вот почему я передал послания от верховного руководителя Ирана (аятоллы Али Хаменеи - ИФ) и президента (Хасана Рухани - ИФ)", - приводит слова А.А.Велаяти агентство ИРНА.

Он отметил, что "за последние несколько лет двусторонние связи (Ирана и РФ - ИФ) и региональные связи расширились", и в качестве примера указал на сотрудничество Тегерана и Москвы в борьбе с терроризмом в Сирии. Также он указал на взаимодействие в сфере обороны, экономики, безопасности и ядерных технологий.

"Наш лидер (А.Хаменеи - ИФ) ценит улучшение отношений с Россией в качестве стратегического партнера", - отметил советник.

А.А.Велаяти охарактеризовал переговоры с В.Путиным как "очень конструктивные и дружеские".

Иранские СМИ отмечают, что А.А.Велаяти упомянул о неприятии российской стороной решения США, ранее вышедших из соглашения по иранской ядерной программе, начать восстановление санкций против Тегерана.

"Путин повторил, что Россия отвергает решение Америки ввести санкции против Ирана... Он сказал, что Россия будет заодно с Ираном и будет защищать права Тегерана", - сказал советник.

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