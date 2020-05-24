Этот контент был опубликован 24 мая 2020 г. 9:58

Пекин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Китай придает больше значение развитию отношений с Россией, стороны оказывают друг другу помощь и поддержку в области борьбы с коронавирусом, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"У меня не вызывает сомнений, что совместная борьба Китая и России с инфекцией после победы над ней станет движущей силой дальнейшего повышения уровня отношений между двумя странами", - сказал министр на пресс-конференции в воскресенье в рамках проходящей сессии ВСНП.

Он отметил, что в условиях "необоснованных нападок и дискредитации со стороны некоторых стран Китай и Россия поддерживают друг друга, стали непоколебимым бастионом на пути атак "политических вирусов", что свидетельствует о высоком уровне стратегического сотрудничества между двумя странами".

По словам Ван И, Китай выступает за дальнейшее углубление партнерских отношений с Россией, "готов решительно отстаивать итоги Второй мировой воны", продолжать сотрудничество с Москвой в деле "противостояния любых односторонних действий", укреплять с Россией координацию и сотрудничество в международных организациях, таких, как ООН, ШОС, БРИКС, "двадцатка".

Министр обратил внимание на поступательное развитие китайско-российского торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув, что "Китай занимает первое место среди основных торговых партнеров по темпам роста импорта из России".

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