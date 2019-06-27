Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 17:20

Нью-Йорк (ООН). 27 июня. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил надежду, что сотрудничество России с Турцией и США поможет привнести стабильность ан север Сирии.

"Мы надеемся, что Россия и Турция могут работать на самом высоком уровне, чтобы стабилизировать ситуация в Идлибе", - сказал Педерсен, выступая на заседании Совбеза ООН.

Также он выразил надежду на аналогичное сотрудничество между Вашингтоном и Москвой, назвав это "ключевым элементом" международного сотрудничества по Сирии.

"Также мы надеемся, что Россия и США смогут, основываясь на результатах недавних переговоров, углубить диалог на самом высоком уровне, потому что сотрудничество между ними является ключевым элементом международного сотрудничества по Сирии", - подчеркнул он.

Ранее в июне генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с ростом напряженности в сирийской провинции Идлиб и призвал Россию и Турцию заняться стабилизацией ситуации.

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