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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 9:10 27.06.2018 - 09:10

Гонконг. 27 июня. ИНТЕРФАКС - До снятия санкций, введенных ООН против Пхеньяна, сотрудничество Южной Кореи с КНДР по инфраструктурным объектам будет носить ограниченный характер, заявил премьер-министр РК Ли Нак Ен.

Сеул наметил ряд важных направлений сотрудничества между Югом и Севером, включая культурный и спортивный обмен, воссоединение семей, соединение железных дорог двух стран.

"Однако трудно реализовывать проекты, которые подпадают под санкции ООН, включая соединение наших железных дорог и автомагистралей", - сказал он, выступая на региональном форуме в защиту мира на острове Чеджу.

Коснувшись вопроса денуклеаризации КНДР, премьер отметил, что на этом пути могут возникнуть многочисленные препятствия, но уже не столь непреодолимые, как это имело место в прошлом.

Говоря о политике лидера КНДР Ким Чен Ына, Ли Нак Ен подчеркнул: "сейчас ему уже будет трудно вернуться к эре военной конфронтации".

1гк ки

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