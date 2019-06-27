Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 18:07

Токио. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество Турции, России и Ирана принесло положительные плоды для установления мира в Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

"Наши усилия, предпринимаемые с Россией и Ираном, - это инициатива, которая зарекомендовала себя в деле установления мира в регионе. Мы достигли серьезного успеха как в предотвращении потерь среди гражданских лиц, так и в прогрессе на пути политического решения через установление зон деэскалации", - заявил президент в опубликованном в четверг интервью японскому изданию "Никкэй".

По его словам, эти меры позволили "предотвратить исход сотен тысяч людей из своих домов в Идлибе в Турцию и Европу".

Он считает "важным и ценным" поддержание статус-кво в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии.

"Мы хорошо знаем, что существуют круги, подпитывающиеся хаосом в Сирии и пытающиеся саботировать это соглашение. Мы, начиная с Сирии, продолжим заниматься выстраиванием долгосрочного мира в регионе, как за столом переговоров, так и на местах", - заверил Эрдоган.

1ар ан

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