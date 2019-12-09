Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 20:39

Стамбул. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что соглашения и с Россией, и с США не возымели должного эффекта.

"К сожалению, соглашения и с Россией, и с США пока не приводят к ожидаемым результатам", - высказался Эрдоган о ситуации в зоне безопасности на севере Сирии.

Ранее Стамбул не раз заявлял о невыполнении Россией и США в полной мере договоренностей с Турцией по урегулированию ситуации в регионе.

17 октября Турция по договоренности с США приостановила операцию "Источник мира" на севере Сирии в обмен на обещание Вашингтона убедить курдов отойти от границы на одном из участков на северо-востоке Сирии.

22 октября в Сочи Турция и Россия заключили меморандум, положившей конец военной операции Анкары.

В соответствии с меморандумом курды отошли на 30 км от сирийско-турецкой границы на всей ее протяженности к востоку от Евфрата. Освободившиеся районы занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции. Приграничную 10-километровую зону должны патрулировать турецкие военные и российские военные полицейские.

1ка ар БП

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