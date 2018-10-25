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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 11:35 25.10.2018 - 11:35

Верона. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Сохранение стабильности и баланса на нефтяном рынке нельзя назвать долгосрочным трендом, считает глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин.

"По имеющимся оценкам, текущий спрос и предложение жидких углеводородов на мировом рынке в целом сбалансированы на уровне порядка 100 млн баррелей в сутки. Однако сохранение стабильности и баланса нельзя назвать долгосрочным трендом, так как на нефтяном рынке пока не сформирован инструмент обеспечения такой стабильности", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Уже в краткосрочном периоде "казначейские войны" США могут привести к серьезной разбалансировке нефтяного рынка. Добавьте к этим действиям вызванную американской Администрацией нестабильную ситуацию в Ливии, связанное с санкциями сокращение добычи в Венесуэле, неопределенность в отношении иранского рынка", - отметил И.Сечин.

"К такой ситуации приводит непонимание работы рыночных механизмов мирового рынка нефти и отсутствие желания учитывать интересы стран-потребителей нефти со стороны ведущей на сегодня экономики мира", - добавил он.

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