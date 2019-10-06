Этот контент был опубликован 6 октября 2019 г. 21:38

Брюссель. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Социалистическая партия Португалии, возглавляемая премьер-министром Антониу Коште, ведет на парламентских выборах в этой стране, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные экзит-полов.

Избирательные участки в Португалии закрылись ранее в воскресенье.

По информации, собранной сразу несколькими местными СМИ, Социалистическая партия добилась от 100 до 117 мандатов в однопалатном 230-местном португальском парламенте (Ассамблея Республики Португалии).

В то же время для получения абсолютного парламентского большинства партия в Португалии должна завоевать 116 мест.

Ранее опросы показывали, что социалисты могут набрать около 38% голосов, а это, с учетом специфики распределения мест в парламенте в Португалии, дало бы этой партии 114 мест в Ассамблее Республики. Чтобы получить абсолютное большинство, партии Кошты нужно заручиться поддержкой от 42% до 45% голосов.

Основными конкурентами социалистов считаются социал-демократы во главе с Руем Риу. Согласно опросам, они могут получить порядка 25%. Остальные партии набирали до 10%.

Социал-демократическая партия Португалии во главе с бывшим премьер-министром страны Педру Пасушем Коэлью победила на парламентских выборах в октябре 2015 года, в альянсе с Народной партией она получила 39%. Партия Кошты получила 32%. Явка на выборах 2015 года была рекордно низкой - 57%.

Уже в ноябре 2015 года правоцентристское правительство Португалии было смещено социалистами и коммунистами, которые вынесли вотум недоверия премьер-министру, проголосовав против предложенной программы реформ. После этого по поручению президента правительство сформировал уже Кошта.

За время работы социалистов уровень безработицы в стране сократился вдвое - до примерно 6%, в 2014 году экономика Португалии росла на 0,19%, а в 2018 году рост ВВП составил 2,1%.

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