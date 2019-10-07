Брюссель. 7 октября. ИНТЕРФАКС - На состоявшихся в минувшее воскресенье парламентских выборах в Португалии победила правящая Социалистическая партия.
Социалистам удалось получить 106 мест в 230-местном парламенте, из чего следует, что премьер-министру Антониу Коште придется вести переговоры о парламентской поддержке его однопартийного правительства другими левыми силами, как это имело место до нынешних выборов.
"Эти выборы показали, что Социалистическая партия укрепляется, укрепили позиции и союзные партии. Поскольку мы не получили большинства, то должны найти решения, которые гарантируют стабильность в течение следующих четырех лет", - сказал премьер Португалии, выступая перед своими сторонниками.
1гк бм