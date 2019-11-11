Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 12:17

Брюссель. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Член Социал-демократической партии Румынии Виорика Дэнчилэ после подведения промежуточных итогов президентских выборов в Румынии выразила надежду, что сможет развить успех в следующем туре, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Мы надеемся, что сегодняшние голоса умножатся в следующем туре", - заявила она.

Дэнчилэ, набравшая на выборах порядка 24% голосов, с января 2018 по октябрь 2019 года занимала должность премьер-министра Румынии. В октябре она лишилась должности премьера, но исполняла обязанности главы правительства до формирования нового кабинета министров.

В свою очередь, президент Румынии Клаус Йоханнис набравший более 36% голосов в первом туре, заявил, что слабая поддержка социал-демократов в Румынии - "большой шаг вперед" для страны.

"Но битва не окончена, нам нужно предпринять дополнительные шаги в ближайшие две недели", - сказал он.

Официальные результаты голосования, как ожидается, станут известны позднее. Явка на выборах составила порядка 50%.

Следующий раунд голосования назначен на 24 ноября. Для победы в выборах кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Таким образом, вероятнее всего в Румынии пройдет второй раунд голосования.

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