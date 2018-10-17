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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 17:28 17.10.2018 - 17:28

Нью-Йорк (ООН). 17 октября. ИНТЕРФАКС - Меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлибе в Сирии в целом удается выполнять, заявил в среду в ходе Совбеза ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Хочу вас проинформировать: меморандум в целом выполняется, и наши турецкие коллеги прилагают в этом отношении большие усилия", - сказал он.

"Ряд оппозиционных группировок объявил о поддержке сочинского меморандума. Демилитаризованную зону покинули более тысячи боевиков. В значительном количестве выведена тяжелая военная техника, хотя есть сообщения, что некоторые группировки пытаются что-то припрятать в горах", - добавил В.Небензя.

В сентябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на протяжении 4,5 часов обсуждали ситуацию в Сирии. По итогам переговоров был подписан меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлибе в Сирии.

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