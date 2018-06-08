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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 14:51 08.06.2018 - 14:51

Брюссель. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Встреча министров обороны стран Североатлантического альянса продемонстрировала единство союзников НАТО в вопросах безопасности, несмотря на их разногласия по другим темам, заявил в пятницу в ходе пресс-конференции генсек организации Йенс Столтенберг.

"Эта встреча показала единство НАТО, несмотря на разногласия в таких вопросах, как торговля, мы продолжаем оставаться едиными вокруг наших ключевых задач", - сказал Й.Столтенберг, выступая на брифинге.

"Поэтому я думаю, что мы в очередной раз продемонстрировали, что, несмотря на разногласия в вопросах торговли или ядерного соглашения с Ираном, НАТО способна сохранять единство вокруг нашей ключевой задачи - защищать друг друга", - подчеркнул Й.Столтенберг.

В последнее время между странами Евросоюза и США возникли противоречия по ряду вопросов. Так, речь идет о введении Вашингтоном заградительных пошлин на импорт стали и алюминия из стран ЕС, Канады и Мексики, а также об отказе США от участия в соглашении по атому с Ираном.

Ряд европейских лидеров, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Евросовета Дональд Туск, отмечали, что на предстоящем саммите G7 в Канаде ожидаются проблематичные дискуссии с США.

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