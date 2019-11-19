Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 12:32

Брюссель. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзникам по альянсу необходимо продолжать поддерживать диалог, чтобы найти политическое решение кризиса на северо-востоке Сирии.

"Я приветствую тот факт, что мы наблюдаем снижение насилия (на северо-востоке Сирии - ИФ). Ситуация на северо-востоке Сирии все еще хрупкая и сложная. Мы должны продолжать действовать в том же ключе, чтобы найти политическое решение сирийского кризиса", - заявил Столтенберг во вторник на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД стран НАТО.

Генсек НАТО отметил, что альянс остается "важной платформой, где союзники могут сесть вместе и обсудить ситуацию в Сирии". Примером тому, по словам Столтенберга, служит прошедшая недавно встреча министров обороны стран-участниц альянса.

"Я надеюсь, что обсуждение продолжится на встрече министров (иностранных дел - ИФ) завтра", - добавил генсек.

Он подчеркнул, что союзники солидарны по двум вопросам: во-первых, необходимо искать новые возможности "для усиления попыток борьбы с террористами ИГ (организация, запрещенная в России), а, во-вторых, воспринимать Турцию как союзника, "с законным беспокойством о безопасности" своей страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции с целью борьбы с курдскими боевиками и террористами из группировки ИГ. Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах.

17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. Согласно документу сторон, обе страны, в частности, договорились о координации по вопросу содержащихся под стражей боевиков группировки ИГ и по проблеме перемещенных лиц с территорий, ранее подконтрольных террористам.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов.

Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны.

1ка ар ри

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