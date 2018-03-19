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Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Россия будет пытаться посеять раздор среди союзников по НАТО, однако это не принесет результатов, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Россия будет пытаться посеять среди нас раздор, но союзники сплочены. И мы солидарны с Великобританией", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

Й.Столенберг отметил, что британский министр проинформировал его о ходе расследования дела об отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

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