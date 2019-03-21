Брюссель/Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - В НАТО выражают готовность к новым инициативам в сфере контроля над вооружениями, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Несколько стран, в том числе Китай, Индия, Пакистан и Иран, разрабатывают и развертывают ракетные системы средней дальности, радиус действия которых подпадает под запрет ДРСМД", - сказал Й.Столтенберг в интервью "Интерфаксу".
"Эффективный контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение крайне важны для международной безопасности, поэтому союзники по НАТО открыты для дальнейших инициатив в области контроля над вооружениями", - отметил он.
"Вместе с тем, усилия по расширению режима контроля над вооружениями ни в коем случае не служат оправданием для того, чтобы Россия продолжала нарушать ДРСМД", - подчеркнул Й.Столтенберг.
Полный текст интервью Й.Столтенберга будет опубликован в четверг на сайтах Interfax.ru и Interfax.com
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