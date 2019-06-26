Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Союзники по Североатлантическому альянсу не будут принимать никаких мер, связанных с возможным прекращением действия ДРСМД, до 2 августа, потому что надеются, что Россия вернется к исполнению обязательств, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Если они (Россия - ИФ) не вернутся к исполнению обязательств (в рамках договора - ИФ), тогда нам нужно будет ответить. Мы обсудим потенциальные меры на этой встрече министров обороны (26-27 июня - ИФ), но мы не начнем их предпринимать до 2 августа", - заявил Столтеберг в среду.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

1 февраля этого года администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - 2 августа - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

1эф во*

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