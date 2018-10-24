Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 9:53 24.10.2018 - 09:53

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду сообщил, что позднее на этой неделе страны-члены альянса обсудят ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД).

"У нас долгое время были консультации (...) У нас также будет встреча позднее на этой неделе на уровне послов, где мы будем обсуждать ДРМСД и российское поведение, которое вызывает серьезную обеспокоенностью у всех союзников", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции в Брюсселе.

ПОСЛЕДУЕТ

1вл эф пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер