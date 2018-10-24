Союзники по НАТО проведут консультации на этой неделе по ситуации с ДРМСД - Столтенберг
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Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду сообщил, что позднее на этой неделе страны-члены альянса обсудят ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД).
"У нас долгое время были консультации (...) У нас также будет встреча позднее на этой неделе на уровне послов, где мы будем обсуждать ДРМСД и российское поведение, которое вызывает серьезную обеспокоенностью у всех союзников", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции в Брюсселе.
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Интерфакс