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Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду сообщил, что позднее на этой неделе страны-члены альянса обсудят ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД).

"У нас долгое время были консультации (...) У нас также будет встреча позднее на этой неделе на уровне послов, где мы будем обсуждать ДРМСД и российское поведение, которое вызывает серьезную обеспокоенностью у всех союзников", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции в Брюсселе.

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Интерфакс