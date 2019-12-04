Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 14:51

Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Союзники по НАТО согласились с необходимостью включить Китай в новое гипотетическое соглашение о контроле над вооружениями, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"В этот раз 29 лидеров стран НАТО впервые обсудили этот вопрос. Это важный шаг в правильном направлении", - сказал Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос.

"Таким образом, сейчас мы начали обсуждать, каким образом мы можем подключить Китай к договоренностям по контролю над вооружениями в будущем", - подчеркнул он.

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