Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 15:39

(дополненная версия, добавлен комментарий Джонсона в 4-м абзаце)

Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Союзники по НАТО согласились с необходимостью включить Китай в новое гипотетическое соглашение о контроле над вооружениями, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"В этот раз 29 лидеров стран НАТО впервые обсудили этот вопрос. Это важный шаг в правильном направлении", - сказал Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос.

"Таким образом, сейчас мы начали обсуждать, каким образом мы можем подключить Китай к договоренностям по контролю над вооружениями в будущем", - подчеркнул он.

Со своей стороны премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, принимавший саммит, отметил, что "с Китаем следует выстроить стратегический диалог".

"Никто не поддерживает эту идею", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, партнером или врагом должен стать Китай.

"Я думаю, что люди полагают, что нам следует выстроить стратегическое партнерство с Китаем, но одновременно с этим нам нужно быть готовыми к тем вызовам, которые могут идти со стороны Китая, в частности, в области высоких технологий", - подчеркнул Джонсон.

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