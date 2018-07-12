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Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, что в ходе саммита Североатлантического альянса партнеры Вашингтона согласились поднять расходы на оборону "до невиданного ранее уровня".

"Мы добились невероятного прогресса. Все согласились значительно увеличить свои обязательства. Они поднимут их до уровней, о которых ранее даже не думали", - сказал президент США.

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Интерфакс