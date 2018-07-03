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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 16:17 03.07.2018 - 16:17

Дубай. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Сирийская группировка "Джейш Халид ибн аль-Валид", ранее присягнувшая на верность группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), впервые за семь лет конфликта в Сирии предприняла "мощную" атаку на позиции сирийской армии в провинции Деръа, сообщает во вторник межарабское издание "Аль-Масдар".

По данным издания, группировка атаковала ряд военных объектов в городе Шейх-Мискин, в результате чего сирийская армия понесла потери в живой силе.

В последние недели сирийские правительственные силы ведут наступление на юге Сирии. В частности, ожесточенные бои между сирийскими военными и мятежниками наблюдаются в провинциях Деръа и Кунейтра.

В свою очередь, США предостерегали Москву и Дамаск от нарушения границ зоны деэскалации в Сирии.

Россия, США и Иордания являются странами-гарантами прекращения огня в южной зоне деэскалации.

1кю аю

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