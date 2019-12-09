Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 13:58

Лондон. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Спасатели не рассчитывают, что им удастся найти еще выживших после извержения вулкана на новозеландском острове, сообщают западные СМИ со ссылкой на полицию.

"Полиция считает, что все, кого можно было вывезти живыми с острова, спасены во время эвакуации", - говорится в сообщении полиции.

"Основываясь на той информации, которой мы располагаем, мы не думаем, что на острове еще остались выжившие", - отмечается в нем.

Извержение произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд, расположенном в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.

По последним данным, погибли пять человек, также есть пострадавшие.

Согласно информации местных властей, когда произошло извержение вулкана, на острове могли находиться от 50 до 100 человек.

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