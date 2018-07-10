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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 14:11 10.07.2018 - 14:11

Гонконг. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Спасатели успешно эвакуировали всю группу из 12 мальчиков из юниорской футбольной команды и их тренера, которые с 23 июня были заблокированы в затопленной пещере на севере Таиланда, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

К настоящему моменту спасательная операция завершена.

В течение вторника спасатели вывели на поверхность четырех подростков и их сопровождающего тренера. Еще восемь человек им удалось эвакуировать в воскресенье и понедельник.

Все спасенные отправлены в больницу. На месте проведения операции были замечены вертолеты медицинских служб.

23 июня из-за наводнения группа из 13 человек - 12 юных футболистов и их тренера - оказалась заблокирована в пещере в районе горного парка в таиландской провинции Чианграй.

В сложной спасательной операции принимали участие десятки опытных дайверов, в том числе иностранные специалисты, приехавшие из Великобритании и Австралии.

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