Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 9:18

Вашингтон. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Спасатели подняли из воды тела 25 человек после того, как судно Conception, на котором ранее произошел пожар, затонуло у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии, сообщает американское телевидение.

Еще девять человек считаются пропавшими без вести. Ведутся поисково-спасательные работы. Однако, по словам местных властей, надежды найти выживших практически нет.

Ранее капитан береговой охраны Моника Рочестер сообщила, что на борту находились 39 человек - 33 пассажира и шесть членов экипажа.

По ее словам, пятерым членам экипажа удалось спастись, так как в момент пожара они находились на верхней палубе и смогли спрыгнуть в море.

Пожар на судне произошел в понедельник. Данных о причине пожара пока не приводится.

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