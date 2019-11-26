Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 13:09

Брюссель. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Механизм гражданской защиты ЕС был задействован по просьбе албанских властей после землетрясения, обрушившегося на страну 25 ноября, заявила во вторник Европейская комиссия (ЕК).

"Европейский союз поддерживает Албанию в это трудное время. Поисково-спасательные команды из Италии, Греции и Румынии уже в пути. Кроме того, я хотел бы поблагодарить Венгрию, Германию, Хорватию, Францию, Эстонию, Чешскую Республику и Турцию за их предложения о помощи через европейский механизм гражданской защиты. Мои мысли о жертвах и обо всех людях, пострадавших от стихийного бедствия", - приводятся в коммюнике ЕК слова еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидеса.

В документе отмечается, что Европейский союз уже помог мобилизовать 3 поисково-спасательные группы, которые будут развернуты в Албании, чтобы помочь албанским властям в их спасательных операциях.

Европейская система "Коперник" была задействована для получения спутниковых снимков пострадавших зон, а круглосуточный координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в контакте с властями Албании и продолжает следить за ситуацией, сообщают в Брюсселе.

Еврокомиссия также заверила, что дополнительные резервы ЕС находятся в режиме ожидания на случай, если они понадобятся.

***/ 1ов мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!