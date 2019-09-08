Гонконг. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Береговая охрана США проводит операцию по спасению четырех членов экипажа грузового судна, перевернувшегося у берегов штата Джорджия, сообщает Министерство иностранных дел Южной Кореи.
Как отметили в ведомстве, спасатели ищут четырех граждан Южной Кореи, которые, как предполагается, оказались в ловушке внутри судна.
Четыре члена экипажа находились в машинном отделении, когда судно накренилось под углом 80°. Инцидент произошел в 1,6 км от порта в городе Брансуик (штат Джорджия). Причины происшествия выясняются.
Сообщается, что судно принадлежит компании Glovis Co. - логистическому подразделению южнокорейской Hyundai Motor Group.
Из 24 членов экипажа спасены 20 человек.
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