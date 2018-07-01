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Этот контент был опубликован 1 июля 2018 г. 5:48 01.07.2018 - 05:48

Гонконг. 1 июля. ИНТЕРФАКС - В связи с прекращением ливневых дождей спасатели рассчитывают возобновить поиск 12 детей и их футбольного тренера, уже восемь дней блокированных в таиландской пещере Tham Luang, сообщили СМИ с места событий.

К спасательной операции подключены водолазы, включая армейских, волонтеры, а также специалисты из вооруженных сил США и Великобритании. Однако пока поиски результатов не дали. Они были осложнены ухудшившейся погодой, ливневыми дождями, которые продолжали затоплять пещеру.

В настоящее время водолазам предстоит обследовать полости пещеры на глубине от 2 до 3 км. Воду из пещеры постоянно отсасывают мощные насосы.

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