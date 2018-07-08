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Этот контент был опубликован 8 июля 2018 г. 9:58 08.07.2018 - 09:58

*** Спасательная операция может занять несколько дней

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Гонконг. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Руководство спасательной операцией планирует в воскресенье вечером вывести первого из мальчиков, заблокированных наводнением в подземной пещере в Таиланде, сообщает газета "Бангкок пост".

Губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн, руководящий спасательной операцией, заявил, что первого спасенного планируется вывести из пещеры к 21:00 по местному времени (17:00 мск).

Покинуть пещеры мальчики смогут только проплыв через туннели, заполненные водой. Губернатор заверил, что мальчики и их тренер физически и психологически готовы к попытке выбраться из пещеры.

"Мальчики готовы столкнуться с любыми вызовами", - сказал он.

Источник газеты рассказал, что мальчики на время эвакуации из пещеры будут разделены на четыре группы. В первой будет четыре человека, в трех следующих - по три человека. Каждого мальчика будут сопровождать два профессиональных дайвера. Последним, по данным издания, из пещеры эвакуируют тренера школьников.

Тем временем, агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местные власти сообщает, что операция по спасению мальчиков и их тренера может занять от двух до четырех дней.

В то же время, малазийская газета "Стрейтс Таймс" пишет, что участвующий в операции таиландский генерал-лейтенант Чалонгчаи Чайакорн заявил, что операция продлится порядка двух-трех дней.

"Продолжительность (. . .) порядка двух-трех дней, что зависит от факторов, таких как погода", - сказал он.

В операции по данным телеканала "Скай ньюз" участвуют 13 иностранных дайверов и пять специалистов подразделения таиландских ВМС "морских котиков".

Телеканал отмечает, что врач из Австралии, участвующий в спасательной операции, проверил здоровье мальчиков перед началом спасательной операции.

Группа из 12 человек, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер в субботу, 23 июня, отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в нее оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

Мальчиков и тренера обнаружили примерно в пяти километрах от входа в пещеру через 10 дней после того, как они туда попали.

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