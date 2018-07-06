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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 8:56 06.07.2018 - 08:56

Токио. 6 июля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере восемь человек погибли в результате кораблекрушения туристического судна "Феникс" у острова Пхукет в Таиланде, сообщает в пятницу сайт газеты "Джапан таймс".

По данным издания, на борту судна находились в общей сложности более 100 человек, большинство из них - китайские туристы.

Удалось спасти 48 человек, 49 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Местные власти не исключают, что число жертв может возрасти.

Судно "Феникс" отправилось в рейс, несмотря на предупреждения о плохих погодных условиях, и попало в сильный шторм.

В минувший четверг у берегов Пхукета произошло сразу несколько инцидентов. Так, перевернулись "Феникс"и еще одно судно - "Тай тунайт" - с китайскими и европейскими туристами на борту, а также водный мотоцикл, на котором катались двое граждан России.

В последних двух случаях все были спасены.

1тэ гк

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