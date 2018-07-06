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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 10:43 06.07.2018 - 10:43

(обновленная версия сообщения от 9:56, приводятся новые данные о жертвах)

Гонконг. 6 июля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 40 человек, по последним данным, погибли в результате крушения туристического судна "Феникс" у острова Пхукет в Таиланде, сообщает в пятницу интернет-сайт местной газеты "Нейшн".

Ранее сообщалось о восьми жертвах кораблекрушения. Еще 16 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

По данным издания, на борту судна находились в общей сложности 105 человек. В частности, 93 из них -туристы, основная часть которых прибыла на отдых в Таиланд из Китая. Также на борту находились 12 членов экипажа.

Судно "Феникс" отправилось в рейс, несмотря на предупреждения о плохих погодных условиях, и попало в сильный шторм.

В четверг у берегов Пхукета произошло сразу несколько инцидентов. Так, перевернулись "Феникс"и еще одно судно - "Тай тунайт" - с китайскими и европейскими туристами на борту, а также водный мотоцикл, на котором катались двое граждан России.

В последних двух случаях все были спасены.

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