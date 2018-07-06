Спасатели обнаружили тела 40 жертв крушения судна с китайскими туристами, 16 пропали без вести
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(обновленная версия сообщения от 9:56, приводятся новые данные о жертвах)
Гонконг. 6 июля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 40 человек, по последним данным, погибли в результате крушения туристического судна "Феникс" у острова Пхукет в Таиланде, сообщает в пятницу интернет-сайт местной газеты "Нейшн".
Ранее сообщалось о восьми жертвах кораблекрушения. Еще 16 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
По данным издания, на борту судна находились в общей сложности 105 человек. В частности, 93 из них -туристы, основная часть которых прибыла на отдых в Таиланд из Китая. Также на борту находились 12 членов экипажа.
Судно "Феникс" отправилось в рейс, несмотря на предупреждения о плохих погодных условиях, и попало в сильный шторм.
В четверг у берегов Пхукета произошло сразу несколько инцидентов. Так, перевернулись "Феникс"и еще одно судно - "Тай тунайт" - с китайскими и европейскими туристами на борту, а также водный мотоцикл, на котором катались двое граждан России.
В последних двух случаях все были спасены.
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Интерфакс