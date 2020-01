Вашингтон. 29 января. ИНТЕРФАКС - Американскому спасательному судну Ms. Tree удалось поймать в надводные сети одну из двух многоразовых створок головного обтекателя ракеты Falcon 9 после ее запуска в среду, вторая упала в Атлантику, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Повторное использование обтекателя позволяет экономить до $6 млн при запусках ракет SpaceX.

При этом компания сообщила, что вторую створку также удастся поднять с поверхности Атлантики и доставить на берег.

Как сообщалось, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно стартовала на орбиту с новой группой из 60 мини-спутников, предназначенных для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Примерно через 45 минут после старта ракеты два специальных морских судна - Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантике должны были "поймать" в надводные сети обе створки обтекателя головной части ракеты, которые спускались на парашютах.

Однако это смогло сделать только судно Ms. Tree.

В ходе всех прежних запусков ракет SpaceX осуществить это еще не удавалось.

В январе в ходе запуска ракетой Falcon 9 очередной партии интернет-спутников планировалось поймать хотя бы одну из двух створок обтекателя. Но спасательное судно не успело подойти к месту посадки.

В декабре прошлого года спасательные судна также не успели вовремя прибыть к месту приводнения створок обтекателя ракеты Falcon 9, выводившей на орбиту японско-сингапурский спутник. Виной тому стало сильное волнение на море. При этом судно Мs. Chief получило повреждения. Из-за этого в январе нынешнего года в операции было задействовано только одно судно - Ms. Tree.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, которая в среду стартовала на орбиту с очередными 60 интернет-спутниками системы Starlink, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") у побережья штата Южная Каролина в Атлантике.

