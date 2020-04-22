Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 22:17

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Специальным американским судам в среду не удалось поймать в надводные сети обе многоразовые створки головного обтекателя ракеты Falcon 9 компании SpaceX, сообщили поисково-спасательные службы.

Вслед за их отделением от стартовавшей на орбиту ракеты они упали в Атлантику. Между тем спасательные суда смогут поднять их из воды и доставить на берег.

Створки обтекателя использовались уже во второй раз. Многократное их использование позволяет компании SpaceX экономить до $6 млн при запусках своих ракет.

Как сообщалось, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду в 15:30 по времени Восточного побережья США (22:30 мск) стартовала на орбиту с космодрома NASA на мысе Канаверал с новой партией из 60 мини-спутников, предназначенных для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Примерно через 45 минут после старта ракеты два специальных морских судна - Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантике должны были "поймать" в надводные сети обе створки обтекателя головной части ракеты, которые спускались на парашютах.

Тем временем, как сообщалось, первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая использовалась для запуска уже в четвертый раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You, находившейся в Атлантике.

1нв аг

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