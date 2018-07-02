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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 18:16 02.07.2018 - 18:16

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Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Спасатели смогли обнаружить школьную футбольную команду, которая пропала в пещере в Таиланде около десяти дней назад, передает в понедельник американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на представителя властей.

По данным телеканала, все 13 человек живы.

Губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осатанакон подтвердил информацию об обнаружении детей и их тренера.

"Мы нашли их в целостности и сохранности. Но (спасательная - ИФ) операция еще не окончена", - приводят западные СМИ его слова.

В то же время, по данным Си-Эн-Эн, дети слишком истощены, чтобы передвигаться самостоятельно.

Группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер в субботу, 23 июня, отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

Ранее сообщалось, что спасатели используют шланги и насосы, чтобы откачать воду из пещеры.

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