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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 20:05 19.10.2018 - 20:05

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Американский сжиженный природный газ (СПГ) из США при поставках в Европу будет на 40% дороже любого российского газа, хоть трубного, хоть сжиженного, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам российско-бельгийских переговоров.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли поддержка совместных проектов по поставке и распределению российского СПГ через Бельгию (в Европу - ИФ), и может ли он конкурировать с американским СПГ, Д.Медведев сказал: "И сейчас уже этот проект существует".

"В рамках того взаимодействия по сжиженному природному газу, который поставляется с площадки "Ямал СПГ" и имеет соответствующую точку для распределения в Бельгии - Зеебрюгге. Я считаю, что мы уже в этом направлении работаем", - сказал он.

"Является ли СПГ альтернативой тому же самому трубному газу - это вопрос гораздо более сложный. Вы правильно сказали, что это вопрос сильно политизирован в последнее время, но не усилиями России и Бельгии. А прежде всего усилиями США, которые грозят пальцем нашим европейским партнёрам и говорят - вы у русских газ не покупайте. Почему не покупайте? У нас, американцев, есть свой сжиженный природный газ, и мы готовы вам его поставлять, чтобы вы были менее зависимы от Российской Федерации", - добавил российский премьер.

Отвечая на вопрос, по какой цене может поставляться СПГ с проекта "Ямал СПГ" в Европу, Д.Медведев сказал, что этот вопрос будет обсуждаться отдельно. "Для этого нужно создать хабы, нужно создать склады хранения, и вообще, в целом, цена будет рыночной", - добавил он.

"Мы с вами понимаем прекрасно, что любой газ, который будет поставляться из США, будет процентов на сорок дороже, чем газ, который поставляется из Российской Федерации просто в силу логистики этого процесса. Причем я имею в виду и трубный газ, и LNG", - сказал Д.Медведев.

"Поэтому борьба с российским природным газом на европейском континенте - это пример недобросовестной конкуренции, которая одета в одежды некоей политической заботы о европейских партнёрах. Считаю, что это просто некрасиво и неправильно. Мы никаких коварных планов в отношении Европы не вынашиваем. Мы с вами знаем, что уже 50 лет как Россия и до этого Советский Союз поставляет газ в Западную Европу, и это только укрепляет эннргобезопасность, помогает Европе развиваться. Более, того, импорт природного газа растет, но не потому что мы закрыли какие-то другие каналы, а по другой причине - потому что европейские страны растут. Поэтому я уверен, что у энергетического сотрудничества России и Европейского союза, России и Бельгии есть хорошее будущее, надеюсь, что это будущее мы все увидим", - сказал глава российского правительства.

В свою очередь премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил: "Конечно же, вопросы энергоресурсов являются очень важными для различных стран и регионов мира. Мы специфику не обсуждали, мы ещё продолжим нашу беседу, потому что мы ещё не закончили нашу встречу. И конечно, вопросы энергоносителей являются одним из вопросов стратегического диалога между партнерами как внутри Европейского Союза, так и Европейского Союза с другими странами".

Как сообщалось, "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) стал одним из продавцов газа на европейском рынке из бельгийского порта Зеебрюгге, где изначально "Ямал СПГ" предполагал перегружать СПГ из танкеров арктического класса в конвенционные танкеры для поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Кроме того, Бельгия заинтересовалась своим участием и в поставках газа конечному потребителю. "В частности, у бельгийцев есть возможности для распределения газа из Зеебрюгге в немецкий Рур и другие регионы Европы", - говорилось в материалах к встрече глав правительств.

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