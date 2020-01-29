Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 6:20

*** Сдача объекта запланирована на 1 февраля

Пекин. 29 января. ИНТЕРФАКС - Властями китайской провинции Хубэй принято решение об увеличении до 1,6 тыс. койко-мест строящейся в административном центре провинции городе Ухане в экстренном порядке специализированной больницы для больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, сообщили местные СМИ.

Ранее планировалось, что медучреждение сможет единовременно принимать 1 тыс. пациентов.

В соответствии с обновленным проектом, общая площадь больницы будет оставлять 60 тыс. квадратных метров, из них 51 тыс. квадратных метров будет отведено под непосредственно палаты на 1,6 тыс. больных и медицинские кабинеты.

Еще 9 тыс. квадратных метров отводится на общежитие для медперсонала на 2 тыс. человек.

Строительство больницы началось 24 января, как сообщалось, первых пациентов она примет 1 февраля.

Ухань является эпицентром распространения нового заболевания. За минувший вторник число больных в Хубэе увеличилось на 840 человек, составив 3 тыс. 554 человека, зафиксировано 25 новых случаев летального исхода, сообщила в ночь на среду центральная газета "Жэньминь жибао".

Таким образом, общее число жертв коронавируса нового типа в провинции по состоянию на 00:00 часов среды по местному времени (19:00 мск вторника) достигло 125 человек.

Болезнь стремительно распространяется по городам и уездам провинции - в Ухане за минувшие сутки зарегистрировано 315 новых случаев заражения, остальные распределились в разной степени по другим населенным пунктам. В то же время, из 25 новых смертельных случаев 19 пришлись на Ухань.

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