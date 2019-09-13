Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 16:55

Париж. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Французские специалисты провели необходимые работы для того, чтобы спасти ценный гобелен, который пострадал при тушении пожара в Соборе Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.

Большой гобелен размером в 25 на 7,35 метра, созданный во времена правления короля Франции Луи-Филиппа, был эвакуирован из Нотр-Дама спустя несколько дней после пожара. Многие эксперты опасались, что огромное количество воды, попавшее на него при тушении, могло сильно повредить его.

Отмечается, что из-за попадания воды на материю, ее вес увеличился с одной тонны до трех.

Сразу после того, как гобелен вывезли из Собора после пожара, он был передан ведомству при минкультуры Франции, которое отвечает за ценные предметы искусства и мебели, имеющие важное культурное и историческое значение.

Специалисты в несколько этапов проводили работы, направленные на то, чтобы высушить гобелен, при этом не повредив его. Сначала его сушили в специальной аэродинамической трубе, затем поместили в камеру, где постепенно снизили температуру до отметки в минус 35 градусов по Цельсию. Затем его передали в лабораторию для дальнейших реставрационных работ. В настоящее время эти работы еще продолжаются.

Ожидается, что 21-22 сентября все желающие смогут увидеть гобелен в День открытых дверей ведомства, которое следит за предметами искусства и мебели.

Этот гобелен начали создавать по приказу Людовика XVIII. Однако закончена работа была уже при Луи-Филиппе в 1838 году. В Нотр-Дам из Лувра его перенесли в 1843 году для коронации Наполеона III.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

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