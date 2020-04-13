Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 15:54

Брюссель. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Проделанную работу и план действий российских специалистов в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) на ближайшее время обсудил в понедельник на встрече с группой российских специалистов министр здравоохранения и социальной защиты республики Ален Шеранич, сообщает местная телерадиокомпания РТРС.

По ее данным, в понедельник по плану предусмотрено завершение дезинфекции Университетского клинического центра Республики Сербской и Дома студента "Никола Тесла" в Баня-Луке, во вторник российские специалисты приступят к дезинфекционным работам в больнице и Доме здоровья в городе Градишка, а также в больнице в Приедоре. В последующие дни аналогичные работы будут проведены в больницах в Добое, Биелине, и Зворнике. Кроме того, российские специалисты проинспектируют больницы в Восточном Сараево, Требине, Фоче и Невесине.

"Медицинские группы из России обмениваются опытом со специалистами Республики Сербской с целью оказания профессиональной поддержки нашим учреждениям здравоохранения в борьбе против коронавируса", - приводит РТРС сообщение республиканского министерства здравоохранения.

"Российские врачи рассказали министру Шераничу о рекомендациях, данных учреждениям здравоохранения, особенно в сфере распределения пациентов, о методах перемещения работников здравоохранения внутри медучреждений и использования защитного оборудования", - отмечается в сообщении ведомства.

Министр со своей стороны поблагодарил российских врачей за поддержку в реализации мер по дезинфекции и оказание профессиональной поддержки группам врачей республики Сербской.

Ранее член президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорад Додик обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь медицинским оборудованием и материалами для сдерживания распространения коронавируса в Республике Сербской. Он также говорил об эпидемиологической ситуации в республике и с главой МИД России Сергеем Лавровым, напоминает РТРС.

В Минобороны РФ ранее сообщили об отправке в Республику Сербскую в рамках оказания помощи в противодействии COVID-19 24 военнослужащих и пяти единиц военной и специальной техники.

1ар АН

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