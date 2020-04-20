Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 9:39

Брюссель. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские специалисты, оказывающие помощь Республике Сербской в сдерживании распространения коронавируса COVID-19, в понедельник проводят дезинфекционные работы в больнице "Сербия" в Восточном Сараево, сообщил в эфире местной телерадиокомпании РТРС и.о. директора этого медучреждения Небойша Шешлия.

По его словам, группа российских специалистов проведет в больнице дезинфекцию поликлинического отделения, центра скорой помощи, инфекционного отделения, в котором размещены люди с коронавирусом.

Ранее специалисты из РФ проинспектировали эту больницу и ознакомились со всеми мерами, которые принимает руководство медучреждения для сдерживания распространения коронавируса.

Российские специалисты ранее уже провели дезинфекцию Университетского клинического центра Республики Сербской и Дома студента "Никола Тесла" в городе Баня-Лука, больницы и Доме здоровья в городе Градишка, на объектах системы здравоохранения в городах Добой, Приедор, Биелина и Зворник.

1ар*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!