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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 19:41 06.07.2018 - 19:41

***Эксперты зафиксировали наличие органических веществ с содержанием хлора

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Берлин. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Миссия по установлению фактов ОЗХО, расследующая дело о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, обнаружила во взятых образцах органические вещества с содержанием хлора, однако не нашла следов нервнопаралитических соединений.

"Результаты показывают, что никаких фосфорорганических нервнопаралитических соединений или продуктов их распада не содержится ни в образцах, взятых в окружающей среде, ни в образцах плазмы крови, взятых у предположительно пострадавших (от химической атаки - ИФ)", - говорится в предварительном докладе ОЗХО.

"В двух местах, где в полной мере были проведены мероприятия по сохранению вещественных доказательств, вместе со следами взрывчатых веществ были найдены различные органические вещества с содержанием хлора", - отмечается в документе.

При этом в докладе уточняется, что ОЗХО еще только предстоит вынести окончательные суждения по этому делу, и работа продолжается.

Также в ОЗХО сообщили, что сотрудники организации провели расследование в связи с заявлениями о том, что в Сирии в провинции Алеппо применялось химическое оружие - 30 октября 2016 года в Эль-Хамдании и 13 ноября 2016 года в Карм-ат-Таррабе.

Согласно информации ОЗХО, "миссия по установлению фактов не смогла надежно определить, использовались ли в качестве оружия специфические химические вещества во время инцидентов, которые имели место в квартале (Алеппо - ИФ) Эль-Хамдания и в районе Карм-ат-Тарраба".

В ОЗХО подчеркнули, что данные по инцидентам в Думе, Эль-Хамдании и Карм-ат-Таррабе были переданы государствам-участникам Конвенции о запрещении химического оружия и в Совет Безопасности ООН

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

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