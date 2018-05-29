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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 17:35 29.05.2018 - 17:35

Таллин. 29 мая. ИНТЕРФАКС - В столице Эстонии во вторник впервые проходит встреча Мюнхенской конференции по кибербезопасности.

В ее работе принимают участие около 200 специалистов высшего уровня в области кибербезопасности со всего мира, как из государственного, так и частного секторов, например Microsoft и Facebook. Здесь представлены также СМИ, академические и международные организации.

Нынешний "киберсаммит" по счету шестой. Прежние проходили в 2012-2014 годах в штаб-квартире Deutche Telekom в Бонне, в 2016 году - в Стэнфордском университете в США и в 2017 году - в Тель-Авиве.

Таллинский "киберсаммит" предваряет открывающуюся в среду в Таллине киберконференцию CyCon, которую организует Мюнхенская киберконференция и Deutsche Telekom совместно с МИД Эстонией и базирующимся в Эстонии Центром киберобороны НАТО. Как сообщили организаторы, в трехдневной конференции примут участие около 500 политиков, государственных деятелей и экспертов.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) отмечает, что в 2017 году было зафиксировано около 11 тыс. инцидентов, затрагивающих кибербезопасность Эстонии, и почти четверть из них касалась систем конфиденциальности или доступности информации.

"Большинство случаев, с которыми нам приходится встречаться - это атаки извне Эстонии и в подобных случаях решение находится в сотрудничестве. Сотрудничество - это то, из-за чего мы сегодня собрались здесь, сотрудничество поможет избежать дублирования, укрепить взаимопонимание, а в идеале и доверие", - сказал С.Миксер на "киберсаммите".

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