Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 5:26

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Специальная оперативная группа армии США, в задачу которой входит эвакуация Белого дома и других правительственных учреждений, приведена в состояние круглосуточной готовности в связи с быстрым распространением коронавируса по территории Соединенных Штатов, сообщило издание Newsweek.

Указанием мэра округа Колумбия, в который входит Вашингтон, Мюриэл Баузер, режим чрезвычайного положения в округе был продлен сроком на один месяц.

Сформированная 16 марта Объединенная оперативная группа (JTF-NCR) должна обеспечить защиту Вашингтона на суше, с воздуха и воды, подчиняется непосредственно министру обороны.

1гк аг

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