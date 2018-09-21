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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 2:46 21.09.2018 - 02:46

Лондон. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - До 2 тыс. военнослужащих и контрактников войдут в новую британскую структуру по противодействию и осуществлению кибератак, сообщило издание Sky News.

Новое подразделение будет создано при министерстве обороны Великобритании.

"Бывший командующий объединенными вооруженными силами Великобритании, отвечающий за кибербезопасность в военной области, Ричард Бэрронс заявил, что расширение возможностей для ведения кибератаки имеет первостепенное значение в то время, когда такие страны, как Россия, уже перешли в наступление", - пишет газета.

По данным Центра правительственной связи - спецслужбы, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии - в формирование новой структуры планируется вложить 250 млн фунтов ($330 млн), однако, как отмечает Sky News, эта цифра может быть больше.

1гк гс

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