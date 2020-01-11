Стамбул. 11 января. ИНТЕРФАКС - Специальный советник президента Турции Ибрагим Калын и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри обсудили Сирию и отношения между США и Ираном, сообщает в субботу газета "Ени Шафак".
Встреча прошла в Стамбуле.
Джеффри и Калын подчеркнули, что для предотвращения гуманитарного кризиса из-за столкновений в Сирии необходимо прилагать дипломатические усилия. Международное сообщество должно поддерживать работу конституционного комитета Сирии, отметили стороны.
Калын выразил обеспокоенность Турции в связи с недавним ростом напряженности между США и Ираном и тем, что эта ситуация может привести к стычкам в регионе.
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