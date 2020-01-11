Этот контент был опубликован 11 января 2020 г. 14:08

Стамбул. 11 января. ИНТЕРФАКС - Специальный советник президента Турции Ибрагим Калын и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри обсудили Сирию и отношения между США и Ираном, сообщает в субботу газета "Ени Шафак".

Встреча прошла в Стамбуле.

Джеффри и Калын подчеркнули, что для предотвращения гуманитарного кризиса из-за столкновений в Сирии необходимо прилагать дипломатические усилия. Международное сообщество должно поддерживать работу конституционного комитета Сирии, отметили стороны.

Калын выразил обеспокоенность Турции в связи с недавним ростом напряженности между США и Ираном и тем, что эта ситуация может привести к стычкам в регионе.

***/ 1мм мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!