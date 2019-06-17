Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Спецподразделение "Аль-Кудс" иранского Корпуса Стражей Исламской революции и иранская разведка планируют тайные атаки против целей на Ближнем Востоке и в Южной Азии, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Такие заявления Болтон сделал в интервью изданию The Washington Free Beacon. Интервью прошло в Белом доме за два дня до нападений на танкеры в Оманском заливе 13 июня, однако издание обнародовало его лишь в понедельник.

"Мы очень обеспокоены угрозой со стороны "Аль-Кудса" и оперативников иранской разведки и прочих, (которые действуют - ИФ) через своих ставленников - шиитские группы ополчения в Ираке, хуситов в Йемене, которые представляют опасность для коммерческого судоходства в Красном море, для целей в Саудовской Аравии, американского персонала и предприятий в Ираке, в Персидском заливе, Оманском заливе и в Афганистане", - сказал он в интервью.

По его словам, американская разведка указывает, что "Аль-Кудс" и иранская разведка планируют проводить атаки таким образом, чтобы замаскировать роль Тегерана в их осуществлении. Болтон утверждал, что угроза атак сохраняется, и наблюдаются признаки продолжения подготовки к атакам.

"Ситуация очень хрупкая", - отметил Болтон.

Согласно утверждениям советника, иранцы "действуют так, словно бы при администрации президента Обамы, и словно они в самом деле не боятся американских возможностей". В то же время Болтон заявил, что из-за действий администрации США Иран сталкивается с "большими экономическими неприятностями".

В то же время Болтон напомнил, что президент США Дональд Трамп со времен предвыборной кампании 2016 года заявлял о готовности встретиться с иранским руководством и работать над соглашением, которое предусматривало бы отказ Тегерана от ядерного оружия и прекращение "злонамеренной активности".

"Это не значит, что он (Трамп - ИФ) поступается своей независимой позицией. Это значит, что, как и в случае с Северной Кореей, он готов говорить о том будущем, которое наступит, когда они (Иран - ИФ) откажутся от ядерного оружия и другой неприемлемой деятельности", - подчеркнул Болтон.

Также ему задали вопрос о сообщениях, утверждающих, что он расходится во взглядах с президентом по иранской проблеме и что он пытается втянуть США в конфликт с Ираном.

"Наверное, это неудивительно, что мы видим настоящие доказательства того, как не только Иран, но и Венесуэла и Северная Корея приняли стратегию, цель которой - разделить президента и его советников. И неудивительно, что стенографисты в американских СМИ подхватывают это, как будто это настоящая история", - ответил советник.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Вашингтон и Лондон возложили ответственность за инцидент в Оманском заливе на Иран. При этом в пресс-релизе МИД Великобритании отмечалось, что "можно почти с полной уверенностью" утверждать, что на танкеры в Оманском заливе совершил нападение Корпус Стражей Исламской революции.

Иран эти обвинения отрицает.

1аю ар

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