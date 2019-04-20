Этот контент был опубликован 20 апреля 2019 г. 14:38

Кабул. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Антитеррористическая операция в Кабуле завершена, ликвидированы пять участников нападения у здания министерства коммуникаций и информационных технологий Афганистана, сообщает в субботу афганский новостной портал Ariana News.

Ранее представитель Минздрава страны сообщил, что в результате теракта пострадали шесть мирных жителей, раненые были доставлены в больницу.

По данным телеканала Tolo News, взрыв у здания министерства прогремел около 11:30 по местному времени (10:00 мск). Место нападения было оцеплено. Полиция сообщила, что были эвакуированы почти все из 2 тыс. сотрудников министерства. Также были эвакуированы люди из зданий, расположенных рядом с министерством.

Движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) отрицает причастность к нападению, сообщил телеканал со ссылкой на заявление представителя талибов Забиуллы Муджахида. Никакая другая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

вш

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