Берлин. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Спецоперация против крупной ливанской семейной группировки (клана) проводится в четверг в четырех федеральных землях Германии, сообщает газета "Бильд".
По данным издания, в следственных мероприятиях участвует около 400 сотрудников правоохранительных органов.
Газета сообщает, что с утра в четырех федеральных землях - Берлине, Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и земле Саар идут обыски в квартирах и офисах представителей клана - в общей сложности речь идет о 28 объектах.
В спецоперации также задействовано антитеррористическое подразделение GSG9.
Следователи подозревают, что представители клана с мая 2018 года по июль 2019 года ответственны за как минимум 26 случаев незаконного съезда в страну граждан Ливана, а также за другие правонарушения.
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