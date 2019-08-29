Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 17:26

Нью-Йорк (ООН). 29 августа. ИНТЕРФАКС - Конституционный комитет Сирии практически полностью сформирован, заявил в четверг в ходе заседания Совета Безопасности ООН Гейр Педерсен.

Он рассказал, что провел "тщательные консультации" с представителями руководства Сирийской Арабской Республики и с оппозицией, чтобы согласовать имена в будущем конституционном комитете.

"Я благодарю и правительство, и оппозицию за обстоятельный и открытый диалог, который каждый из них поддерживает с ООН", - сказал Педерсен. По его словам, в настоящее время у сторон есть понимание по тому, кто займет места в комитете.

По его словам, в начале июля он провел "продуктивные переговоры" с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, а также с лидерами сирийской оппозиции.

"Проект практически завершен...", - сказал он.

"Я убежден, что мы сможем завершить переговоры, и я поддерживаю контакты с оппозицией и правительством", - добавил Педерсен.

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