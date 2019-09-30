Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 20:46

Нью-Йорк (ООН). 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил, что планирует отправиться в Дамаск на следующей неделе.

"Я надеюсь посетить Дамаск не на этой неделе, но на следующей", - сказал спецпосланник журналистам в штаб-квартире ООН после заседания Совета Безопасности, на котором объявил дату первого заседания сирийского Конституционного комитета.

Педерсен отметил, что также планирует встретиться с представителями оппозиции после того, как посетит Дамаск.

Ранее спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии сообщил о намерении созвать Конституционный комитет 30 октября. "Я считаю, что это луч надежды для давно страдающего сирийского народа", - заявил он.

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